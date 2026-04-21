Arenella: evade dai domiciliari. 37enne di Marano arrestato dalla Polizia

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Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 37enne di Marano di Napoli per evasione.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Ottavio Caiazzo, hanno notato il 37enne che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga; il giovane, difatti, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e, pertanto, lo hanno tratto in arresto.













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