Napoli: Silvestro (FI), determinati a farci trovare pronti per elezioni

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“In merito a quanto riportato questa mattina dal Corriere del Mezzogiorno, ritengo opportuno chiarire il senso delle dichiarazioni da me rilasciate, che evidentemente sono state ricostruite in modo non corretto. Il mio intervento era esclusivamente volto a richiamare l’attenzione sulla necessità di restare concentrati sugli appuntamenti politici più imminenti. Per quanto riguarda la città di Napoli, è noto che l’appuntamento elettorale è previsto per il prossimo anno e che, quindi, ogni valutazione relativa a quello scenario appartiene a un percorso politico che verrà affrontato al momento opportuno, con il necessario confronto all’interno della coalizione. È altrettanto evidente che, qualora Forza Italia potesse esprimere un proprio candidato sindaco della coalizione e ottenere anche la possibilità di guidare quattro Municipalità, non potremmo che esserne orgogliosi. Sarebbe il riconoscimento di un lavoro politico serio, costante e radicato sul territorio, portato avanti con impegno e responsabilità. Proprio per questo, guardiamo con fiducia alla prossima tornata elettorale, consapevoli del percorso fin qui compiuto e determinati a farci trovare pronti, con una proposta credibile, autorevole e all’altezza delle sfide che attendono Napoli”. Lo dichiara Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia.













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