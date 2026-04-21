Banda del buco, rapina da 7 milioni di euro in banca a Grumo Nevano: sconto di pena per due imputati 

Condividi

Visite: 252

40 Visite

Furono arrestati per aver commesso la rapina milionaria alla banca BPER di Grumo Nevano, con la tecnica del buco: De Santis Francesco Pio, classe 2000, e De Felice Patrizioclasse 1988, erano sbucati dal pavimento dopo aver scavato nelle fogne. Avevano svaligiato tutte le cassette di sicurezza del caveau di sicurezza della banca nonché tutti i soldi contanti del bancomat, per un importo complessivo di quasi 7 milioni di euro.

La Corte di Appello di Appello, sesta sezione penale, accogliendo le richieste degli avvocati Domenico Dello Iacono e Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha concesso uno sconto di pena ai due imputati, rideterminando la pena in anni 4 mesi 8 di reclusione. I due giovani sono sottoposti alla misura degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni di Napoli, con il braccialetto elettronico.

Erano stati condannati dal GUP del Tribunale di Napoli Nord alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione; Nel processo erano presenti le persone offese che si sono costituite parte civile.

Si tratta della rapina perpetrata in data 19 luglio 2024 presso la filiale della Banca “BPER S.p.A.” sita in Grumo Nevano, al corso Cirillo.

Dalla visione delle immagini riprese del sistema di videosorveglianza della banca si notavano quattro (o cinque) soggetti, completamente travisati con dei passamontagna, irrompere

all’interno della banca grazie ad un foro, collegato ad un tunnel praticato nel muro della banca,posto, precisamente, dietro unarmadio in ferro e proveniente dalla rete fognaria. Gli uomini, cosi’ come confermato anche dai dipendenti della banca escussi a s.i.t., fatta irruzione all’interno dei locali, intimavano a i presenti – armati di una pistola di colore grigio – di consegnare loro il

denaro contante presente nella filiale.

Pertanto, come puntualmente dimostrato dalle immagini delle telecamere, i malviventi, dopo

aver condotto i presenti nel caveau, li trattenevano li, per circa due ore, contro la loro volontà, mentre, frattanto, provvedevano a svuotare integralmente le cassette di sicurezza ivi presenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti