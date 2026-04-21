MARANO. RISCHIA LA VITA L’EXTRACOMUNITARIO 28ENNE ACCOLTELLATO L’ALTRA SERA. IERI L’ANTICIPAZIONE DI TERRANOSTRANEWS

Condividi

Visite: 666

47 Visite

Un 28enne originario della Papua Nuova Guinea è stato soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano dopo essere stato rinvenuto in via San Marco, a Marano, in stato di incoscienza e con diversi traumi.

Come anticipato nella giornata di ieri da TerranostraNews, le ferite sarebbero riconducibili a colpi di arma da taglio. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasferito all’ospedale di Pozzuoli, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri della sezione operativa di Marano, impegnati a ricostruire la dinamica dell’aggressione e a individuare eventuali responsabili.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti