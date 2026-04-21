MARANO. RISCHIA LA VITA L’EXTRACOMUNITARIO 28ENNE ACCOLTELLATO L’ALTRA SERA. IERI L’ANTICIPAZIONE DI TERRANOSTRANEWS

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Un 28enne originario della Papua Nuova Guinea è stato soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano dopo essere stato rinvenuto in via San Marco, a Marano, in stato di incoscienza e con diversi traumi.
Come anticipato nella giornata di ieri da TerranostraNews, le ferite sarebbero riconducibili a colpi di arma da taglio. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasferito all’ospedale di Pozzuoli, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.
Sull’accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri della sezione operativa di Marano, impegnati a ricostruire la dinamica dell’aggressione e a individuare eventuali responsabili.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews