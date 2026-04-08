REGIONE, NIENTE DA FARE PER NONNO: NON ENTRA IN CONSIGLIO. AL SUO POSTO ROMANO

Condividi

Visite: 49

66 Visite

La Giunta delle Elezioni chiude il dossier sulla surroga di Edmondo Cirielli: Marco Nonno non entrerà in Consiglio regionale. È la stessa Giunta, sulla base dell’istruttoria formalizzata il 25 marzo dal presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi e del lavoro degli uffici, a chiarire il quadro giuridico che impedisce il subentro.

Secondo quanto emerso dalle interlocuzioni formali con il Tribunale e la Corte di Appello di Napoli, resta confermata la situazione già definita nella precedente legislatura, quando fu deliberata la decadenza di Nonno in applicazione della Legge Severino. A ricostruire la posizione è la stessa Giunta delle Elezioni, che precisa: «Tale condanna, così come formalmente confermato dalla Corte d’Appello di Napoli, è ancora in essere, né sono potute seguire azioni riabilitative in merito, ai sensi della Legge Severino».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti