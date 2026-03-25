Famiglia nel bosco, i genitori in Senato. Catherine: «Vogliamo tornare a essere una famiglia, leggi sempre rispettate»

La Russa: mia moral suasion, cadano le rigidità di tutti
«Non ho né titoli né intenzione di mettere in discussione i provvedimenti dell’autorità giudiziaria né tanto meno voglio giustificare lo stile di vita di Nathan e Catherine. Spero possa essere utile invitare tutti, con la mia moral suasion, affinché vengano eliminate le rigidità di tutti e tutte le rigidità in modo da favorire il più possibile il ritorno a una famiglia unita». L’ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un video diffuso dopo l’incontro con i genitori della famiglia nel bosco, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, ricevuti a Palazzo Giustiniani.
Catherine: grazie al presidente La Russa, bene che le istituzioni ci ascoltino
«Ringraziamo profondamente le istituzioni quando ascoltano e oggi hanno dato dimostrazione di questo, il nostro sincero e sentito ringraziamento al Presidente del Senato italiano per averci ricevuto e supportato». Con queste parole Catherine Birmingham ha concluso le sue dichiarazioni ai giornalisti, dopo l’incontro con il presidente del Senato, Ignazio La Russa in Senato, assieme al marito Nathan Trevallion. La donna, assieme a Nathan è poi rientrata a Palazzo Giustiniani, dove ad attenderli c’era l’auto con cui sono arrivati. Per tutto la lettura della lettera preparata per la stampa, la donna, ha avuto momenti di commozione, interrompendosi più volte in lacrime. «Grazie di cuore», ha poi salutato al termine della lettura della missiva in inglese, parlando questa volta in italiano.
Catherine: siamo qui per tendere una mano
«Ciò che Nathan e io siamo venuti qui a offrire era la nostra verità e il nostro continuo impegno a essere quei genitori responsabili, rispettosi e amorevoli che siamo e con questa verità, nel dolore più insopportabile, siamo venuti qua a tendere un mano e a chiedere di essere ascoltati e di essere di nuovo una famiglia». L’ha detto Catherine Birmingham leggendo una lettera in inglese (e subito dopo tradotta) e avendo accanto il marito Nathan Trevallion, dopo aver incontrato il presidente del Senato, Ignazio La Russa a Palazzo Giustiniani. Poi rivolgendosi alle telecamere presenti all’estero, la mamma dei cosiddetti bambini nel bosco ha aggiunto in italiano e tra le lacrime: «Grazie di cuore» e ringraziando espressamente il presidente del Senato con un «sincero e sentito ringraziamento» per «averci ricevuto e supportato».
Catherine: abbiamo sempre rispettato le leggi
«Abbiamo vissuto nel rispetto delle leggi dello Stato e della Costituzione e non abbiamo mai fatto del male ai nostri bambini, non li abbiamo mai privati dei loro bisogni o non abbiamo mai fatto danno ai nostri vicini, al nostro Comune e alla terra in cui viviamo”.