Tentato rapimento di una bambina a Marano, indagano i carabinieri

Condividi

Visite: 1.366

36 Visite

Momenti di paura nella serata di ieri a Marano di Napoli, dove si sarebbe verificato un tentativo di rapimento ai danni di una bambina. L’episodio sarebbe avvenuto in via Barco e sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei militari della Arma dei Carabinieri, in particolare della compagnia locale.

Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, un’auto si sarebbe avvicinata alla ragazzina mentre si trovava in strada. Dal veicolo sarebbe stata aperta una portiera, facendo temere un possibile tentativo di far salire la minore con la forza. Tuttavia qualcosa sarebbe andato storto e il piano non sarebbe andato a termine. La bambina non sarebbe stata portata via.

Al momento non è nota con precisione l’età della ragazzina coinvolta. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella di un tentativo di furto del cellulare, ma secondo le prime informazioni l’ipotesi del tentato rapimento sarebbe, allo stato attuale, quella ritenuta più plausibile.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti