NAPOLI-LECCE: 2-1, LA DECIDE POLITANO. SUCCESSO FONDAMENTALE IN CHIAVE CHAMPIONS

Presto per definirlo uno strappo decisiva per un posto Champions, ma il successo del Napoli sul Lecce assomiglia tanto a un allungo definitivo, visti anche l’incrocio tra Como e Roma di domani. Ma quanta fatica per arrivare alla terza vittoria consecutiva. Altro 2-1 come a Verona e con il Torino, altri brividi, altra sofferenza. E stavolta pure in rimonta. Il Napoli regala il primo tempo, giocando sotto ritmo e non creando praticamente nulla. Il Lecce si illude, va subito in vantaggio ma nella ripresa crolla. Per la cronaca, paura finale per Banda, che si accascia al suolo poco distante dalla panchina del Napoli. Conte è tra i primi a vedere la scena e a correre in campo, a richiamare l’arbitro e a invitare i sanitari a entrare. Il giocatore è vigile ma viene portato via in barella, con i salentini costretti a giocare in 10 il recupero.