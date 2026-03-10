Paura a Latina: iracheno cerca di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato

Condividi

Momenti di paura davanti un supermercato a Latina, quando un 34enne di origini irachene ha tentato di rapire un bambino che si trovava in auto, insieme alla madre. Secondo quanto ricostruito, l’uomo dopo essersi aggirato con fare sospetto tra le auto in sosta nel parcheggio, si è avvicinato alla macchina, ha aperto lo sportello e ha provato ad afferrare il piccolo legato al seggiolino.

Chi è l’iracheno fermato mentre tentava di rapire un bambino a Latina

A scongiurare il peggio l’immediata reazione della madre che ha urlato e chiesto aiuto, cercando di fermarlo. Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione del marito e di altre persone presenti sul posto: proprio il padre del bimbo ha inseguito e bloccato l’uomo fino all’arrivo della Polizia. Durante la perquisizione il 34enne è stato trovato in possesso di un martello di gomma. Inoltre, risultava irregolare sul territorio nazionale. Da quanto è emerso, poco prima del tentato rapimento, la Questura aveva ricevuto la segnalazione da parte di un cittadino che aveva notato il 34enne aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le auto del parcheggio. Alla fine l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato sequestro di persona e porto di oggetti atti ad offendere ed è stato portato in carcere, in attesa della convalida. Intanto, sono in corso ulteriori indagini per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Il sindaco Celentano: fondamentale il controllo del territorio

Sulla vicenda è intervenuta anche il sindaco di Latina, Matilde Celentano. “Quanto ricostruito dalla Polizia di Stato mi lascia profondamente scossa, ma allo stesso tempo orgogliosa della risposta immediata del nostro sistema di sicurezza – dichiara Celentano -. Voglio esprimere, a nome di tutta l’amministrazione e della cittadinanza, la più totale solidarietà alla madre e al piccolo coinvolti in questo terribile frangente. Un ringraziamento sentito va ai cittadini presenti che non si sono voltati dall’altra parte e, soprattutto, agli agenti della Polizia di Stato”.













