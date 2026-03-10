Marano, il Pd: “Escalation criminale inaccettabile, serve più presenza dello Stato”

Come Partito Democratico non possiamo tacere di fronte agli ultimi avvenimenti. Un aumento della criminalità locale, il furto ed i danni al Palazzo del Giudice di Pace e l’altra mattina l’esecuzione criminale in piena mattina per strada. Non é accettabile questa mancanza di sicurezza, la diffusione di illegalità e l’aumento delle condizioni di rischio per i cittadini. Dopo 5 scioglimenti come Partito Democratico, nel rispetto del lavoro svolto dalla commissione insediata al Comune, riteniamo sia necessario garantire il massimo delle certezze possibili sul territorio, a partire dagli investimenti per aumentare le risorse sia infrastrutturali che organiche delle forze dell’ordine, il presidio del territorio e delle strade e l’aumento della vivibilità della nostra città. I nostri cittadini meritano di vivere in una Marano sicura dove le istituzioni e forze dell’ordine garantiscano la più forte presenza dello Stato.