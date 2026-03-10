Marano, nuova operazione ad alto impatto dopo l’omicidio Palumbo: controlli straordinari sul territorio

Condividi

Secondo intervento ad alto impatto nel giro di pochi giorni a Marano. Dopo l’omicidio di Castrese Palumbo, dalle prime ore di questa mattina è scattata una vasta operazione di controllo del territorio che vede impegnati carabinieri, polizia di Stato e polizia metropolitana.

L’attività rientra in un dispositivo straordinario coordinato dalla Prefettura e dalla Questura, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e intensificare i controlli dopo i recenti episodi di criminalità che hanno scosso la zona.

Posti di blocco, verifiche su veicoli e controlli nelle aree ritenute più sensibili stanno interessando diverse strade della città. L’operazione punta a prevenire ulteriori episodi di violenza e a ristabilire condizioni di maggiore sicurezza per i cittadini.

