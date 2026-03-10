Mugnano, Schiattarella verso la candidatura: in settimana si decide. Il nodo (vero) di una coalizione troppo ampia?

La settimana in itinere potrebbe essere decisiva per la definizione degli equilibri politici in vista delle elezioni comunali di Mugnano. Nel campo del centrosinistra, infatti, si starebbe avvicinando la chiusura della quadra attorno al nome di Pierluigi Schiattarella, attuale presidente del Consiglio comunale, indicato come possibile candidato sindaco e successore di Luigi Sarnataro.

Secondo le indiscrezioni che circolano negli ambienti politici cittadini, il Partito Democratico e le forze dell’area progressista avrebbero ormai trovato un’intesa a livello locale sul suo nome. Un accordo che, però, dovrà comunque ottenere il via libera definitivo dai vertici provinciali dei partiti coinvolti, in particolare Pd e Movimento 5 Stelle, chiamati a ratificare l’eventuale alleanza.

Resta però ancora aperto uno dei nodi principali: quello delle liste che andranno a sostenere la candidatura. L’ipotesi al vaglio sarebbe quella di una coalizione molto ampia, capace di mettere insieme diverse anime del centrosinistra e del civismo locale. Una soluzione che da un lato potrebbe rafforzare il fronte elettorale, ma dall’altro porta con sé anche alcune incognite legate alla gestione degli equilibri interni e alla composizione delle liste.

Sul versante opposto, intanto, anche il centrodestra sembra avviarsi verso una scelta. Negli ultimi giorni prende sempre più corpo il nome di Gennaro Ruggiero, che potrebbe essere indicato come candidato sindaco di Fratelli d’Italia e, con ogni probabilità, anche dell’intera coalizione di centrodestra.

Le prossime settimane saranno quindi decisive per capire se le due principali aree politiche riusciranno a compattarsi attorno ai rispettivi candidati e, soprattutto, con quali alleanze e con quante liste si presenteranno agli elettori. A Mugnano la partita per il Comune è appena entrata nel vivo.