Arzano-Casavatore. Allarme sicurezza dopo l’omicidio Lupoli: il sindaco Celaj chiede più controlli al Prefetto

Condividi

Visite: 15

15 Visite

Allarme sicurezza dopo l’omicidio Lupoli: il sindaco Fabrizio Celaj scrive al Prefetto di Napoli. Dopo l’efferato omicidio di Armando Lupoli, dell’arresto del boss di Casavatore Salvatore Ferone e, dell’omicidio dell’incensurato Rosario Coppola ad Arzano tutti avvenuti nell’arco di qualche mese: il sindaco di Casavatore, Fabrizio Celaj, ha scritto al Prefetto di Napoli Michele di Bari per chiedere maggiore sicurezza sul territorio. Con la richiesta e in relazione a quanto emerso per i gravi fatti di cronaca verificatisi nelle scorse ore nell’area a nord di Napoli, Celaj ha evidenziato al Prefetto di come l’azione criminosa presenti profili di collegamento tra i territori del Comune di Casavatore e Arzano. “La vicenda, in particolare – scrive il primo cittadino-, si inserirebbe nel contesto delle attuali dinamiche interne ai gruppi criminali operanti nell’area nell’hinterland. La stretta contiguità territoriale tra i Comuni di Arzano e Casavatore, rende opportuno valutare ogni misura utile a rafforzare le attività di prevenzione e sicurezza. Considerando un rafforzamento dei servizi di controllo e presidio anche straordinari del territorio del Comune di Casavatore, direttamente interessato da taluni dei profili emersi nella ricostruzione dei fatti”. Intanto tra Casavatore ed Arzano non si arresterebbero episodi delinquenziali e spaccio di droga. titolo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti