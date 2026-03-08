Due anni senza Antonio Milucci: il ricordo dei familiari. “Marito e padre con i valori di una volta”

OGGI RICORRE IL SECONDO ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DI MILUCCI ANTONIO, UN UOMO UN MARITO UN PADRE , CON I VALORI DI UNA VOLTA, ONESTÀ E UMILTÀ. È PARTITO DA ZERO NELLA SUA VITA, HA LAVORATO ALL’ESTERO, LÌ HA AVUTO SODDISFAZIONI.  SI È GODUTO LA VITA. POI RITORNANDO IN ITALIA,  LE COSE NON SONO ANDATE BENE FINO A GLI ULTIMI 10 ANNI. DOVE HA TROVATO UNA SITUAZIONE MIGLIORE, TRANQUILLA E CON BENESSERE, ANCHE SE NON SONO MANCATE LE DIFFICOLTÀ.  NON SI È MAI ARRESO D’AVANTI L’INGIUSTIZIA E PROBLEMI DI SALUTE. SI È GODUTO LA VITA PER CIRCA 15 ANNI, DOVE HA AVUTO LA SUA DIGNITÀ. COSE RACCONTATE DAL PADRE AL FIGLIO.
LO RICORDANO LA MOGLIE CRISTINA ED IL FIGLIO GIUSEPPE
