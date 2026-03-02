Condividi

Visite: 17

12 Visite

Quattro rom in fuga dai Carabinieri uccidono un’anziana di 89 anni – L’ennesima strage annunciata dell’illegalità nomade che nessuno vuole fermare**

Modena, 1° marzo 2026 – Un’altra vita strappata. Un’altra nonna italiana che non tornerà più a casa. Un’altra famiglia distrutta. E ancora una volta, la stessa causa: un gruppo di giovani nomadi che considera le nostre strade un territorio di nessuno, dove regole, semafori e vite umane valgono zero.

Ieri pomeriggio, poco dopo le 16, in zona Crocetta, all’incrocio tra via Nonantolana, via Albareto e via Ciro Menotti, quattro rom – due dei quali minorenni – hanno deciso di giocare alla roulette russa con la sicurezza di tutti. Alla vista delle pattuglie dei Carabinieri hanno accelerato, ignorato l’alt, bruciato un semaforo rosso, invaso la corsia opposta contromano e si sono schiantati a tutta velocità contro una Lancia Ypsilon con a bordo una madre e una figlia: una signora di 89 anni, Antonietta Berselli, e la figlia di 58.

L’anziana, seduta dal lato dell’impatto, ha riportato traumi gravissimi e un arresto cardiaco. I vigili del fuoco l’hanno estratta dalle lamiere, il 118 ha tentato il massaggio cardiaco sul posto. Trasportata in codice rosso all’ospedale di Baggiovara, è morta poche ore dopo in terapia intensiva. La figlia è rimasta sotto choc, ferita ma fuori pericolo. Una tragedia che poteva e doveva essere evitata.

Il conducente dell’Alfa 159? Un ventenne senza patente – mai conseguita nella vita – alla guida di un’auto priva di assicurazione e probabilmente di revisione. Un ritratto perfetto dell’illegalità quotidiana che caratterizza troppi ambienti nomadi. Il giovane è stato arrestato per omicidio stradale aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso. Tre dei quattro occupanti sono stati fermati (i due minori affidati ai genitori), il quarto è ancora ricercato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti