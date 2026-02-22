OLIMPIADI INVERNALI, L’ITALIA CHIUDE CON 27 MEDAGLIE. UN RECORD

Condividi

Il segretario generale del CONI, Carlo Mornati, ha presentato in conferenza stampa il bilancio della spedizione azzurra alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, definendola “la squadra italiana più forte di sempre”.

L’Italia ha conquistato 27 medaglie complessive, con atleti che sono arrivati in finale in 94 occasioni, distribuendo i risultati in 10 discipline diverse su 106 gare disputate, di cui 70 finali. Dei 44 atleti medagliati, 25 sono uomini e 19 sono donne. Mornati ha evidenziato anche il valore sociale dei risultati, citando dati sull’opinione pubblica: per l’89% degli italiani vincere medaglie olimpiche è importante “perché dà importanza al Paese”, mentre per l’87% le medaglie “inducono i giovani a fare sport”. Il segretario ha aggiunto: “Sapere che dietro questi successi ci saranno più tesserati dà valore sociale al nostro lavoro”.













