Investì e uccise lo zio di Laura Pausini, arrestato per furto: «Sorpreso a rubare a un fioraio nella stessa strada»

A novembre scorso ha investito, sugli stradelli Guelfi, Ettore Pausini, zio della cantante Laurasenza poi fermarsi a prestargli soccorso. È fuggito, per poi costituirsi il giorno successivo alla polizia locale, ormai già sulle sue tracce grazie al ritrovamento dell’auto dell’investimento, prestata da un amico e abbandonata poco lontana.

Lo stesso 30enne di origine moldava, domiciliato a poca distanza dal luogo dell’incidente anche se ufficialmente residente a Rimini, qualche giorno fa è stato sorpreso dalla polizia nel tentativo di rubare all’interno di un fioraio lungo la stessa via.

