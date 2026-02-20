Il cuore destinato a Domenico ha salvato un altro bambino. Il trapianto a Bergamo

Il cuore inizialmente destinato a Domenico, il bambino ricoverato al Monaldi di Napoli e sostenuto da 60 giorni con Ecmo, è stato trapiantato con successo a un altro bimbo di due anni all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, primo nella lista nazionale d’urgenza.

La decisione è arrivata dopo un vertice di cinque ore dell’Heart Team con specialisti provenienti da diversi centri italiani, tra cui l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, l’Università di Padova e il Regina Margherita di Torino. Le condizioni cliniche di Domenico – compromissione neurologica, instabilità emodinamica e crisi settica – sono state giudicate incompatibili con un secondo trapianto.

Il cuore, donato da un bambino di tre anni, è stato assegnato secondo l’algoritmo nazionale che regola priorità e compatibilità. L’intervento, eseguito nella notte del 18 febbraio a Bergamo, è riuscito e il cuore ha ripreso a battere.