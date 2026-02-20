Trapianto fallito, si amplia il fronte dell’inchiesta: accertamenti su tutto il team

Si allarga l’inchiesta della Procura di Napoli sul trapianto di cuore del 23 dicembre all’ospedale Monaldi. Gli indagati per lesioni colpose sono sei, ma il numero potrebbe crescere. Al centro degli accertamenti l’operato delle équipe coinvolte nell’espianto a Bolzano e nel successivo trapianto a Napoli.

Secondo l’audit interno dell’Azienda dei Colli emergono criticità rilevanti: utilizzo di un contenitore meno evoluto rispetto al moderno sistema Paragonix con controllo della temperatura, carenza di ghiaccio durante il trasporto e presunte lacune organizzative e comunicative. Proprio a Bolzano, al momento di collocare il cuore nel box, l’équipe si sarebbe accorta di non avere ghiaccio sufficiente per il contenitore più datato.

Intanto il bambino, di due anni e mezzo, resta in condizioni gravissime, mentre i superesperti hanno escluso la possibilità di un secondo trapianto.