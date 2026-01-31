Remigrazione, niente conferenza stampa alla Camera. La sinistra la impedisce, ma dimentica i terroristi e brigatisti accolti nella stessa sede

Condividi

La “casa della democrazia” è stata tratta in salvo: così straparlano i grotteschi attori che stamane hanno fatto la loro sceneggiata occupando la sala stampa della Camera e indotto ad annullare una conferenza sulla remigrazione organizzata dal deputato leghista Domenico Furgiuele. La libertà di parola e di pensiero garantita dalle leggi è stata di fatto e per la prima volta calpestata da una sinistra arrogante che pretende – e ottiene- di decidere chi debba parlare, di cosa debba parlare. Una follia. Una follia nella follia. Ma dov’erano proprio loro – i parlamentari di Pd, Avs, +Europa, M5s- quando il “tempio” sacro della democrazia veniva profanato dalla presenza di “ospiti” sgraditi? Appartenenti al mondo di Hamas, come Hannoun, ora indagato. Dov’erano quando si aggiravano per le sale immacolate di Montecitorio “ospiti” appartenenti al mondo del terrorismo rosso, Come Achille Lollo?













