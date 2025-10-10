Villaricca: carabinieri arrestano pusher. In casa gli appunti dello spaccio

Questa notte a Villaricca i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio il 21enne Vincenzo Improta. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in strada e controllato. Perquisito, è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e di due telefoni cellulari.
La perquisizione è stata estesa anche nell’abitazione dell’uomo e lì sono state trovate altre dosi di droga tra hashish e marijuana. Trovati anche materiale per il confezionamento dello stupefacente e appunti con sopra la verosimile attività d spaccio.
Il 21enne è in attesa di convalida

