NAPOLI: incendio di rifiuti con vista. 70enne denunciato dai Carabinieri a pochi passi dal parco dei Camaldoli

Condividi

Visite: 31

39 Visite

Una vetrina privilegiata per osservare Napoli e campi flegrei come in una cartolina.

È la prospettiva che offre il Parco dei Camaldoli, oltre 100 ettari di verde, tra castagni secolari e il maestoso eremo di fine 500.

Una bellezza minacciata, da chi ritiene l’incendio di spazzatura come una forma di smaltimento “differenziato”.

In questa platea, i carabinieri del nucleo operativo Vomero hanno trovato anche un 70enne di Mugnano di Napoli.

A pochi passi dal castagneto dei Camaldoli, l’anziano stava bruciando un cumulo di rifiuti. Le fiamme, già alte e prossime ad essere fuori controllo, sono state immediatamente estinte grazie ai vigili del fuoco.

Nelle disponibilità del 70enne, i militari hanno trovato alcuni petardi e palette segnaletiche della Protezione Civile, simili a quelle utilizzate dalle forze dell’ordine.

In uno stabile adiacente al parco, da lui abusivamente occupato, una pistola a salve senza tappo rosso.

Denunciato, dovrà rispondere di combustione illecita di rifiuti, porto abusivo di arma e occupazione abusiva.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti