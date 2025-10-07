Litiga con l’ex suocero e poi tenta di investirlo: arrestato

Condividi

Tentato omicidio a Fuorni, quartiere di Salerno, dove un 45enne ha fatto irruzione con la sua auto, una Smart, all’interno del ristorante La Compagnia del Concord. L’uomo avrebbe agito per motivi legati alla fine della relazione con la figlia della vittima.

Secondo quanto ricostruito, dopo una violenta lite, il 45enne avrebbe prima cercato di colpire l’ex suocero con dei bastoni in ferro, poi avrebbe tentato di investirlo, seminando il panico tra i presenti e distruggendo l’ingresso del locale. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.













