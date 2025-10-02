Ottobre Rosa: al Centro Aktis di Marano prevenzione e accesso agevolato per combattere il tumore al seno

Condividi

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, una delle malattie oncologiche più diffuse tra le donne, ma anche tra le più curabili se individuata precocemente. In Italia, ogni anno si registrano oltre 55.000 nuove diagnosi, ma grazie ai programmi di screening, alla ricerca e alla maggiore consapevolezza, i tassi di sopravvivenza sono in costante aumento.

La chiave è una: diagnosi precoce. E per raggiungerla, servono strumenti accessibili, informazione capillare e attenzione alla salute femminile. Con questo spirito, il Centro Aktis di Marano ha scelto di aderire attivamente alla campagna nazionale Ottobre Rosa, offrendo per l’intero mese di ottobre, fino al 31 ottobre, un’iniziativa concreta a sostegno della prevenzione.

Nel dettaglio, il Centro mette a disposizione un pacchetto senologico che comprende ecografia mammaria e mammografia al costo complessivo di 60 euro, anziché i 100 euro previsti dal tariffario standard. Un’opportunità pensata per favorire l’accesso ai controlli e incentivare le donne, anche le più giovani, a prendersi cura di sé.

“Prevenire significa prendersi cura” è il messaggio al centro dell’iniziativa. Un invito rivolto a tutte – figlie, madri, sorelle, amiche – a ritagliarsi un momento per la propria salute, prenotare un esame, informarsi, parlarne. Gesti semplici, ma fondamentali, che possono fare la differenza.

L’iniziativa del Centro Aktis risponde anche a un’esigenza emersa con forza negli ultimi anni: rendere la prevenzione realmente accessibile. Non tutte, infatti, hanno la possibilità di accedere in tempi rapidi a controlli diagnostici, e le difficoltà economiche rappresentano spesso un ostacolo concreto.

In questo contesto, azioni come quella del Centro Aktis assumono un significato ancora più forte: sono gesti di responsabilità sociale, che vanno oltre la medicina per entrare nel tessuto della comunità.

Il messaggio è chiaro: sosteniamo chi combatte, chi ha già vinto e chi lotta ogni giorno. E continuiamo a fare informazione, perché la consapevolezza resta il primo passo verso la prevenzione. E oggi più che mai, prevenzione significa vita.













