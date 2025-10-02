Flotilla, Antonio Tajani: “Fermati 22 italiani, saranno espulsi nei prossimi giorni

Condividi

Visite: 8

28 Visite

Al momento sarebbero 22 gli italiani (che si trovavano a bordo della Flotilla, ndr) fermati. Continuiamo a monitorare la situazione”. L’ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nelle Comunicazioni alla Camera sui recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza. “Come ampiamente annunciato, una volta in porto ad Ashdod i membri della Flotilla verranno identificati e fermati per poi essere trasferiti nei giorni successivi con voli charter in Europa”, ha aggiunto Tajani.

“Noi scommettiamo sulla pace e la pace si raggiunge con il dialogo. Un dialogo paziente per riannodare i fili troppe volte strappati, un dialogo che non fa notizia e che non emoziona ma a cui vogliamo dare il nostro contributo”. L’attuazione del piano di pace “dipende da Hamas, il futuro della regione è nelle loro mani. Ma i primi segnali che ci arrivano sono incoraggianti”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle comunicazioni del governo alla Camera sulla situazione nella Striscia di Gaza.

