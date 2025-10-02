SCIOPERO GENERALE PRO FLOTILLA, IL GARANTE: E’ ILLEGITTIMO SENZA PREAVVISO

Da
redazione
-
0
Un momento della manifestazione per lo sciopero dei lavoratori pubblici del Lazio, organizzata da Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Uil-Pa di Roma e Lazio, con lo slogan 'Contratto subito', Roma, 25 maggio 2016. ANSA/ ANGELO CARCONI
Condividi
Visite: 98
47 Visite

    Lo si legge in una nota in cui si precisa che nel provvedimento adottato, il Garante ha ritenuto “inconferente il richiamo dei sindacati proclamanti all’art. 2, comma 7, che prevede la possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo ‘nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori'”.
L’Autorità ha quindi inviato un’indicazione immediata alle organizzazioni sindacali, ricordando che “il mancato adeguamento comporta, tra l’altro, l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento”.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore