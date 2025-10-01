Scende in strada e si toglie la vita con una fucilata

Visite: 206

È sceso in strada e si è tolto la vita sparandosi un colpo di fucile. La tragedia è avvenuta la notte scorsa nel quartiere San Tommaso di Avellino. L’uomo, un 83enne originario di Contrada ma da anni residente nel capoluogo, è stato trovato senza vita nei pressi del campo sportivo del popoloso quartiere a poche decine di metri dalla sua abitazione. Sono stati i familiari a lanciare l’allarme dopo aver sentito lo sparo, ma i soccorritori, intervenuti insieme alle forze dell’Ordine non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano.