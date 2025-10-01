FLOTILLA SFIDA ANCORA ISRAELE: SIAMO A 130 MIGLIA NAUTICHE DA GAZA. CRESCE LA TENSIONE

42 Visite
«Siamo circa 130 miglia nautiche da Gaza, poco meno. Non arriveremo a Gaza ovviamente, siamo convinti che ci fermeranno prima. Poi se succede il miracolo, arriveremo domani pomeriggio più o meno». «Rischio arresto? Non si tratterebbe di un arresto, ma di un rapimento, perché siamo in acque internazionali». A dirlo, in un collegamento con RaiNews24, l’attivista Maso Notarianni che è a bordo della Karma, imbarcazione Arci della Global Sumud Flotilla. Facendo un breve resoconto delle ultime ore, riferisce: «Abbiamo avuto un ‘jamming’, ovvero ci hanno interrotte le comunicazioni per più di mezz’ora. Alcune imbarcazioni, prima dell’alba, hanno circondato la nave ‘madre’ della Flotilla, Alma, ma non hanno ancora fatto l’abbordaggio. Dopodiché hanno bloccato le comunicazioni anche ad altre imbarcazioni, ovviamente c’è grande tensione tra tutti. Siamo stati fermi per una un’oretta quando sono accadute le intercettazioni, adesso siamo ripartiti».
Ultimo alert da Alpino a Flotilla, la fregata non andrà oltre
La fregata Alpino della Marina militare italiana ha diramato il secondo e ultimo avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza. La nave ha comunicato che non oltrepasserà tale limite. Fin dal primo avviso, diramato alle 16:30 di ieri, la Alpino si era detta disponibile a «recuperare eventuale personale che avesse voluto essere trasferito a bordo».