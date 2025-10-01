CHAMPIONS, NAPOLI-SPORTING LISBONA. L’ESORDIO AL MARADONA

Condividi

Gli azzurri faranno a meno del capitano Di Lorenzo, espulso contro il City una settimana fa, e dovranno fare qualche straordinario in difesa viste le tante assenze. L’ottimo primo tempo dell’Etihad, giocato quasi tutto in inferiorità numerica, è il punto da cui ripartire per cercare la prima vittoria in Champions: dopo l’impegno con i portoghesi il Napoli affronterà PSV Eindhoven, Eintracht, Qarabag in casa, Benfica, Copenaghen per poi chiudere con il Chelsea al Maradona.

Il Napoli è in grande emergenza in difesa, specialmente in Europa dove la lista UEFA riduce drasticamente le scelte: non sono presenti Marianucci (titolare nell’ultima di campionato) e Mazzocchi, ma Conte potrebbe recuperare Beukema per affiancarlo a Juan Jesus. Per il resto confermati tutti i titolari dell’ultima partita, a eccezione dello squalificato Di Lorenzo. Gutierrez favorito su Olivera per una maglia da titolare sulla corsia mancina, mentre a destra ci sarà il recuperato Spinazzola. In porta potrebbe finire nuovamente Milinkovic-Savic come successo contro il City.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.

SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Debast, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Quenda, Trincao, P. Gonçalves; Suarez. Allenatore: Rui Borges













