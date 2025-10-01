Scoperta “boutique del falso” a Pomigliano d’Arco: sequestrati oltre 23mila articoli contraffatti

Condividi

Visite: 35

23 Visite

A Pomigliano d’Arco, i Finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno sequestrato oltre 23.000 articoli contraffatti (orologi, profumi, abbigliamento) in un emporio abusivo gestito da due coniugi incensurati. L’indagine è partita da un controllo su strada che ha portato alla scoperta del deposito, utilizzato per vendite tramite social. Il valore della merce, se immessa sul mercato, avrebbe superato 1 milione di euro. I due sono stati denunciati per contraffazione e ricettazione.













