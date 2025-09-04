MARANO, COMUNE SCIOLTO PER MAFIA. QUELLI CHE NON CI CREDEVANO E ATTACCAVANO TERRANOSTRANEWS

Condividi

Visite: 354

22 Visite

Alla fine è successo: il Comune di Marano è stato sciolto per mafia. Con buona pace degli scettici che per mesi hanno insultato e deriso Terranostranews, gridando al complotto e alla fantasia. La Commissione d’accesso ha lavorato, il Viminale ha deciso e la storia si è chiusa con un verdetto che non lascia dubbi.

Ci hanno rivolto i peggiori epiteti, perché avevamo osato accendere i riflettori su tante vicende. Hanno provato a ridicolizzare, a screditare, a sminuire. Ma la verità non si cancella con gli insulti, e oggi è tornata a presentare il conto.

La cricca composta dal Tabaccaio di sistema, dal Luongo di San Rocco, dal Mariuolo di motorini, dal venditore di Beef e dai russi non ha ottenuto alcun risultato. Solo chiacchiere. Nonostante le manovre occulte per insabbiare il procedimento o ostacolarlo.

Ora mettete la testa sotto il cuscino, voi soggetti dediti al malaffare o tendenzialmente supini ai peggiori ambienti locali. La festa è finita, i balletti sono terminati, la musica si è spenta, i brindisi sono finiti. Toc toc, il Luongo non c’è più. Tornate al lavoro, grazie.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti