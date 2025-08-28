Boscoreale. Annunciate le date della 25ª edizione della “Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani”

Condividi

Visite: 8

22 Visite

La venticinquesima edizione parte con un’anteprima venerdì 26 settembre. Poi, tra gusto, tradizione e divertimento, il percorso enogastronomico e sensoriale nel centro storico di Boscoreale sabato 27 e domenica 28 settembre 2025



Boscoreale, 28 agosto 2025 – Edizione del venticinquennale per la Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani di Boscoreale. L’evento, che ogni anno richiama migliaia di visitatori, torna ad animare le strade e le piazze del centro storico con un programma ricco di gusto, cultura, spettacoli e tradizione.

La manifestazione prenderà il via venerdì 26 settembre con un’anteprima speciale dedicata ai saperi vesuviani, mentre sabato 27 e domenica 28 settembre, a partire dalle ore 18.30, sarà attivo il percorso enogastronomico e sensoriale, quest’anno ancora più ricco tra piatti della tradizione vesuviana, vini d’eccellenza del Vesuvio, artigianato locale e momenti di spettacolo e intrattenimento.

L’iniziativa, organizzata come sempre dall’Associazione Culturale “Il Nuovo Vesuvio”, presieduta da Angelo Cesarano, si conferma un appuntamento imperdibile che negli anni è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per la promozione del territorio e delle sue eccellenze.

In occasione di questa edizione celebrativa, i visitatori potranno vivere un’esperienza ancora più coinvolgente grazie al nuovo percorso sensoriale, pensato per esaltare i profumi, i sapori e le atmosfere della tradizione vesuviana.

Save the date: 26, 27 e 28 settembre 2025 – Boscoreale vi aspetta per celebrare insieme i sapori e i saperi del Vesuvio.















Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti