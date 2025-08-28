Blitz a Nisida: sequestrato stabilimento balneare abusivo su area vietata

Condividi

All’alba del 27 agosto 2025, le forze dell’ordine hanno messo i sigilli a uno stabilimento balneare abusivo di 10.000 mq in località Coroglio, nei pressi di Nisida. L’operazione congiunta di Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Carabinieri ha portato al sequestro di 520 attrezzature – tra lettini, ombrelloni e sdraio – e alla denuncia di tre persone.

L’area era non solo demaniale, ma anche soggetta a divieto di balneazione e di accesso. Secondo gli inquirenti, l’attività illecita poteva generare introiti “in nero” fino a 3.000 euro al giorno. Il materiale sequestrato è ora sotto custodia giudiziale nel porto di Napoli, in attesa del provvedimento di confisca e distruzione.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto all’abusivismo lungo la costa partenopea, volto a tutelare il patrimonio pubblico e gli operatori economici regolari.













