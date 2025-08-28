Maradona, Daniele Decibel Bellini non sarà più lo speaker azzurro. Il Napoli firma con la società di Geolier

Condividi

Un messaggio sui social aveva anticipato la notizia, confermata poi direttamente dal club: Daniele Decibel Bellini non sarà più lo speaker dello Stadio Maradona. La storica voce che aveva accompagnato le epiche serate della squadra di Aurelio De Laurentiis lascia il ruolo.

SC Napoli e Golden Boys annunciano una partnership per la gestione dell’intrattenimento allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione di tutte le gare casalinghe del Club. Grazie a questo accordo, Golden Boys curerà insieme al Club la direzione artistica del matchday azzurro: dal dj set all’organizzazione del palinsesto musicale completo.













