Funerali Ciro Luongo. Il parroco: Era un servitore dello Stato e va ringraziato

Condividi

Visite: 69

41 Visite

Nel corso dell’omelia, don Vincenzo Marfisia ha ricordato a tutti che quello di oggi è il “momento del silenzio e della preghiera. L’uomo, dinanzi a un delitto senza genere, non può fare altro che raccogliersi nel silenzio e nella meditazione. Come Chiesa siamo vicini ai familiari, ai conoscenti. Ciro ha dato tutta la sua vita per servire lo Stato. Tante persone, tante autorità sono qui per ricordare Ciro, testimonianza del buono che ha lasciato intorno a lui”. I funerali di Ciro Luongo si sono tenuti a Giugliano, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù. In prima fila I familiari, il questore Agricola, esponenti della Polizia e dei carabinieri. La figlia di Luongo ha letto una toccante lettera in ricordo del padre, ucciso dal figliastro pochi giorni fa a Melito.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti