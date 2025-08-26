Prof si rifiuta di dare una sigaretta, accoltellato in strada

Verso le 7,30 del mattino, quando ancora c’erano pochissime persone per strada, un docente di liceo è stato aggredito alle spalle e accoltellato da un ragazzo al quale – secondo una prima ricostruzione – aveva negato poco prima una sigaretta. Un’azione feroce: la lama del coltello gli si è conficcata nella spina dorsale fermandosi a pochi millimetri dall’aorta e dal midollo spinale.

L’aggressore si è subito dileguato, mentre alcuni passanti hanno dato l’allarme, facendo accorrere i soccorsi del 118.

L’agguato è avvenuto lungo viale XI Febbraio, una delle strade più trafficate del centro di Bassano del Grappa. Sarebbe stato il ferito a dare questa prima versione dei fatti, ovvero una reazione spropositata dello sconosciuto al rifiuto di una sigaretta. Nelle indagini sono impegnati i Carabinieri della compagnia di Bassano e quelli del Nucleo operativo di Vicenza.

Per il momento gli investigatori non hanno fornito particolari. Stanno lavorando intensamente da stamane, spiega un ufficiale, non tralasciando alcuna pista. E’ probabile che siano stati sentiti alcuni testimoni, mentre si passano al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.