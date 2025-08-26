Furto di bici al corso Mediterraneo di Marano. Commercianti esasperati: “Non se ne può più”

Ennesimo episodio di microcriminalità a Marano. Ieri, alle 12:42, un uomo ha rubato una bicicletta parcheggiata all’esterno di un negozio di calzature sul centralissimo Corso Mediterraneo. Il proprietario ha sporto regolare denuncia.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano chiaramente un uomo di colore allontanarsi in sella alla bici appena sottratta. Il furto ha riacceso la protesta dei commercianti della zona, sempre più spesso presi di mira da ladri e vandali.

“Viviamo ogni giorno tra furti e atti di microcriminalità – denunciano alcuni esercenti – e ci sentiamo abbandonati. Chiediamo maggiore controllo del territorio e una presenza più costante delle forze dell’ordine”.

Negli ultimi mesi, sul Corso Mediterraneo e nelle strade limitrofe si sono moltiplicate le segnalazioni di episodi simili, alimentando un diffuso senso di insicurezza tra i cittadini e i titolari delle attività commerciali.