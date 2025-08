PIANTEDOSI (DOPO BARI) SALVA ANCHE IL COMUNE DI POMIGLIANO: DOPO MESI DI ATTESA ARRIVA IL VERDETTO

Condividi

Visite: 272

27 Visite

Solo prescrizioni per il Comune di Pomigliano, finito 8 mesi fa nel mirino di prefettura e Viminale per possibili infiltrazioni camorristiche nel tessuto amministrativo. Piantedosi salva il sindaco Russo, con un decreto firmato a giugno scorso, ma noto solo oggi. Prescrizioni al sindaco, che deve dunque porre attenzione e vigilare su alcuni specifici aspetti, come le informative antimafia e appalti pubblici. Il Viminale ha chiuso le indagini, resta l’amarezza perché in tanti ritenevano che il Comune fosse da sciogliere. Pomigliano si salva ancora, mai sciolto. f













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews