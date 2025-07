Condividi

Intervento degli agenti di polizia, che erano in servizio nella zona, riesce ad evitare il peggio. La piccola è stata trasportata in ospedale e salvata. È accaduto ieri attorno alle 20 a Torre Annunziata, nella zona di via Roma.













