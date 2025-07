Cobolli, il sogno finisce. Sinner in semifinale con Djokovic

Condividi

Jannik Sinner ha battuto Ben Shelton (7-6, 6-4, 6-4) nei quarti di finale di Wimbledon e si è qualificato per le semifinali. È stata una vittoria convincente e non scontata, considerando che due giorni fa aveva perso 2 set contro Grigor Dimitrov (prima che si ritirasse per un infortunio) e aveva pure preso una botta a un gomito. Wimbledon è uno dei quattro tornei del Grande Slam, i principali nel tennis, e le semifinali sono finora il miglior risultato per Sinner, che ci era arrivato anche nel 2023: venerdì affronterà Novak Djokovic, che ha vinto in quattro set contro Flavio Cobolli una partita giocata comunque piuttosto bene dal tennista italiano.

Sinner ha giocato in modo solido, servendo con efficacia, comandando spesso i duri scambi da fondo campo e scendendo a rete in alcune occasioni per provare a variare un po’ il gioco. Ha retto senza troppi problemi le accelerazioni dello statunitense Shelton, un giocatore molto potente ma più monotono e meno tecnico rispetto a Dimitrov. Shelton ha insomma meno strumenti a disposizione per mettere in difficoltà Sinner, che quando ha l’occasione di tirare forte da fondo campo lo fa con una precisione e una costanza difficilmente pareggiabili, soprattutto nei momenti più importanti del set.













