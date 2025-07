Carola Rackete, la paladina degli sbarchi dei migranti, si dimette dall’Europarlamento

Condividi

Visite: 30

16 Visite

Carola Rackete, la ‘capitana’ che sfidò il governo giallo-verde, con Conte premier, approdando sulle coste italiane malgrado il divieto delle autorità, si dimette da eurodeputata. “Ci mancherà molto”, commenta il gruppo The Left annunciando le dimissioni dell’attivista in una nota.”La mia candidatura e il mio mandato hanno sempre mirato a contribuire al rinnovamento del partito Die Linke, un processo che sta procedendo con successo. Come persona attiva nei movimenti sociali, io e il mio team abbiamo discusso fin dall’inizio di come dare forma collettivamente al mandato e questo spirito collettivo si sta ora concretizzando attraverso le mie dimissioni. Ringrazio tutti gli elettori e in particolare tutti i membri del partito che hanno riposto in me la loro fiducia”, ha annunciato in una dichiarazione. “Carola è un’eroina per tantissime persone in tutta Europa e noi di The Left condividiamo profondamente questo sentimento”, ha commentato il co-presidente del gruppo The Left, Martin Schirdewan.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews