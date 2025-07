Ancelotti condannato a un anno di carcere in Spagna per frode fiscale

Carlo Ancelotti è stato condannato a un anno di carcere in Spagna per una frode fiscale che risale al 2014, nella sua prima stagione al Real Madrid. La sentenza prevede invece l’assoluzione per un reato simile relativo all’anno successivo. Per l’attuale ct del Brasile anche una multa di 386 mila euro. La condanna, in ogni caso, non implica l’obbligo di detenzione, visto che l’allenatore italiano non ha precedenti penali.