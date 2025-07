REGIONALI CAMPANIA, SCHLEIN: “PRESTO IL NOME DEL CANDIDATO, NON CI DIVIDEREMO”

Condividi

Visite: 29

16 Visite

Sulle regionali in Puglia e Campania “stiamo lavorando con tutti per costruire coalizioni ampie e vincenti, come abbiamo fatto alle ultime elezioni che abbiamo vinto. Con testardaggine e spirito unitario, continuiamo a dialogare con tutte le forze politiche che vogliono opporsi alla destra. Sono certa che riusciremo a trovare un accordo anche in Puglia e Campania, perché la posta in gioco è troppo alta per dividerci. A breve saremo in grado di dare i nomi che correranno, dopo l’accordo raggiunto nelle Marche”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in un’intervista ad Affaritaliani.it













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews