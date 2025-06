Condividi

Clamorosa eliminazione per Jannik Sinner, battuto in tre set (6-3, 3-6, 4-6) dal kazako Alexander Bublik (n.45 Atp) negli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Halle (erba). Il numero uno del mondo non è riuscito bissare il titolo conquistato in Germania nella passata stagione e ora continuerà a prepararsi in vista di Wimbledon.













