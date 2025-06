Napoli scatenato sul mercato: tra sogni inglesi e trattative calde, si delinea il nuovo progetto di Conte

Condividi

Settimana cruciale per il Napoli, che dopo aver chiuso gli affari De Bruyne e Marianucci si prepara a muovere nuovi passi decisivi in chiave mercato. La dirigenza azzurra, guidata da Giovanni Manna, è attivissima su più fronti e intende consegnare al nuovo tecnico Antonio Conte una rosa all’altezza delle ambizioni del club.

Tra le operazioni in fase avanzata ci sono i contatti con l’Udinese per Lorenzo Lucca, giovane attaccante che ha impressionato per forza fisica e fiuto del gol, e con il Siviglia per l’esterno Juanlu Sánchez. Parallelamente, il Napoli guarda anche in casa Milan, con Yunus Musah nel mirino. Sul tavolo resta poi la questione del rinnovo di Alex Meret, mentre si attendono sviluppi decisivi sulle situazioni di Victor Osimhen e André-Frank Zambo Anguissa: il primo continua ad avere estimatori in Premier e in Arabia Saudita, mentre il secondo è seguito con interesse da più club internazionali.

Non si ferma il filo diretto con la Premier League: secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli starebbe valutando la possibilità di ingaggiare Jadon Sancho. L’esterno inglese, tornato al Manchester United dopo il prestito al Chelsea, ha un ingaggio importante che complica la trattativa: i Red Devils potrebbero essere chiamati a contribuire al pagamento dello stipendio per favorire l’affare.

Dall’Inghilterra rimbalza intanto un’altra suggestione: Jack Grealish. Secondo The Guardian, l’attaccante del Manchester City, reduce dall’esclusione dalla rosa per il Mondiale per club, potrebbe cercare rilancio in Serie A. Il Napoli lo avrebbe messo nel mirino, ma per ora non ha approfondito la pista. Il nodo principale resta l’ingaggio, vicino alle 300mila sterline settimanali: uno stipendio fuori scala per gli standard italiani. Un’eventuale operazione in prestito con parte dello stipendio coperta dal City sarebbe la soluzione più praticabile.

Il grande nome che scalda il cuore dei tifosi è però quello di Darwin Núñez. L’attaccante uruguaiano del Liverpool avrebbe dato la propria disponibilità a discutere un possibile trasferimento all’ombra del Vesuvio. Il suo attuale stipendio – 4,6 milioni netti annui – è considerato gestibile, soprattutto in rapporto al valore del giocatore e all’appeal del progetto guidato da Conte. Il club inglese valuta il suo cartellino intorno ai 50 milioni di euro, ma la concorrenza dei club arabi, pronti a offrire ingaggi ben più alti, complica lo scenario.

Il Napoli sta disegnando un nuovo volto per la prossima stagione, con l’obiettivo di tornare protagonista in Italia e in Europa. Il mercato è appena iniziato, ma le prime mosse lasciano già intuire la volontà di puntare in alto. Da Sancho a Núñez, passando per Grealish e Musah: sotto la guida di Antonio Conte, il Napoli sogna in grande.













