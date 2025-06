Marano. Caos aerei. Izzo: “Dopo tante sollecitazioni il sindaco ha firmato la richiesta di monitoraggio ambientale”

Condividi

Visite: 62

25 Visite

Su sollecitazione dei consiglieri di minoranza Izzo e Savanelli il Sindaco ha firmato la richiesta di monitoraggio ambientale e acustico del territorio di Marano a seguito del cambio rotta e il conseguente sorvolo di grossi aerei nei cieli della città da inviare all’ agenzia ARPAC Campania.La richiesta fa seguita a più di una richiesta fatta per PEC dai consiglieri Izzo e Savanelli . Nell’ inviare l’ ultima richiesta i consiglieri venivano a conoscenza che la richiesta di monitoraggio poteva essere fatta solo dal Sindaco in qualità di responsabile della salute pubblica,da qui le sollecitazioni al primo cittadino che in giornata di ieri ha firmato la richiesta.

Adesso si attende la risposta dell’agenzia arpac Campania per capire che sviluppo dovrà avere una tematica così delicata per la salute pubblica,di certo qualunque sarà la risposta e le verifiche non ci tireremo indietro. Nella consapevolezza che vi sarà bisogno di una rimodulazione del cambio rotte ,tenendo presente che il territorio a nord di Napoli e dell’ agrocasertano già subisce l’ onta dell’ inquinamento ” terra dei fuochi” che ha fatto crescere in modo esponenziale le patologie oncologiche causando tante morti tra i giovanissimi e le categorie fragili.

La salute dei cittadini del nostro territorio non può pagare un’ulteriore scotto per questo altro eventuale disastro ambientale,subito le verifiche.

Michele Izzo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews