Marano, caos aerei. Izzo: “Continua l’assordante silenzio di Arpac e del sindaco Morra”

Condividi

Visite: 55

41 Visite

Continua l’ assordante silenzio dell’ ARPAC (agenzia preposta al monitoraggio dell’ atmosfera) e del Sindaco in qualità di responsabile della salute pubblica sul territorio.

Tanti le richieste di monitoraggio atmosferico e acustico dei nostri cieli inviate all’ agenzia ARPAC e ultimamente anche al primo cittadino Le ultime richieste sono datate: in data 07 febbraio e 21 maggio PEC mia istituzionale inviate all’ agenzia Arpac, in data 29 maggio 2025 PEC inviata al Sindaco, tutto le richieste sono finite nel silenzio più assordante.

Eppure la storia della terra dei fuochi con la conseguente crescita esponenziale delle patologie oncologiche sui nostri territori dovrebbero fare scartare dalle poltrone chi é chiamato alla tutela della salute pubblica.

Ma sembrerebbe che la delicata tematica non interessi più di tanto l’ agenzia Arpac e il primo cittadino.

Il peggior sordo é quello che fa finta di non sentire ,causando eventualmente danni ivverersibili alla salute pubblica.

Tanti sono i soggetti asmatici e con patologie respiratorie sul nostro territorio che sono costretti a respirare le polveri sottili sprigionate nei nostri cieli dalle decine di aerei che da mattina a sera sorvolano il nostro territorio.

Vi é poi il roboare dei grossi motori degli aerei che stanno arrecando seri problemi acustici( acufene )che spesso sfociano in patologie neurologiche da non sottovalutare, tutto ciò viene stigmatizzato da chi dovrebbe provvedere a tranquillizzare la cittadinanza che da mesi vive in uno stato nevrotico- ansioso causato dal sorvolo dei grossi aerei nei nostri cieli ( che doveva essere solo per alcuni mesi).

Eppure si chiede soltanto il monitoraggio atmosferico, perché non farlo? Questo silenzio non depone certamente a favore della trasparenza tecnica- amministrativa che un problema così delicato dovrebbe avvalersi.

Cosa sì potrebbe celare dietro il silenzio assordante alle richieste di monitoraggio? Questo l’ interrogativo che il cittadino comune si pone.

Autorità se ci siete battete un colpo.

Michele Izzo consigliere comunale













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews