Pozzuoli, scivola con lo scooter su una macchia d’olio: morto 44enne

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, a Pozzuoli, dove un 44enne ha perso la vita dopo essere scivolato con lo scooter su una macchia d’olio presente sull’asfalto. La vittima si chiama Romeo Fiandra ed era un libero professionista.

La caduta è stata violenta e per l’uomo non c’è stato niente da fare. Lievemente ferita la moglie che si trovava con lui in sella al mezzo a due ruote.

Il fatto è avvenuto in località La Pietra. Inutili sono stati i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto. Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli – diretti dalla comandante Silvia Mignone, che stanno dando la caccia a un furgone bianco.