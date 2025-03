Il devastante terremoto in Birmania: più di mille morti

Condividi

Visite: 28

21 Visite

Il bilancio delle vittime del terremoto in Myanmar ha superato i 1000, ha detto sabato la giunta al potere, con più’ di 2000 feriti. Una dichiarazione del team di informazione della giunta ha detto che 1.002 persone sono morte nel terremoto di magnitudo 7,7 di ieri, con 2376 feriti. Ma il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito il Myanmar centrale e’ probabile che superi le 10 mila, secondo le stime dell’United States Geological Survey (Usgs).

Lo riporta la Cnn. “L’Usgs ha emesso un’allerta rossa per le vittime stimate del terremoto, indicando ‘alte vittime e danni ingenti’. Il governo militare del paese ha riportato la morte di almeno 144 persone finora – si legge -, ma e’ probabile che il numero aumenti man mano che vengono rimosse altre macerie e recuperati i corpi”. In questo momento poiché le comunicazioni sono danneggiate, l’entità del disastro resta difficile da valutare e il bilancio delle vittime potrebbe ulteriormente peggiorare in modo significativo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews