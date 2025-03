AEROPORTO GRAZZANISE, IL MINISTRO SALVINI ACCELERA: “STIAMO DEFINENDO GLI ULTIMI DETTAGLI”

Condividi

Trasporti, aeroporti e ponte sullo stretto. Il ministro Salvini, in un’intervista al Mattino, chiarisce alcuni aspetti.

«Dopo anni di chiacchiere e attesa, il Ministero sta predisponendo il nuovo Piano nazionale degli aeroporti, incentrato sulla valorizzazione di tutti gli scali italiani, ciascuno per la sua specifica vocazione e funzione. Nell’ambito del Piano ci sarà spazio anche per lo scalo di Grazzanise, secondo modalità che gli uffici stanno definendo in questi giorni».

Si riuscirà a rispettare il timing per la realizzazione del Ponte sullo Stretto sui cui lei si sta impegnando molto sin dall’inizio del suo mandato?

«Conto che i cantieri possano partire entro l’estate. Abbiamo investito tempo in più per ulteriori approfondimenti tecnici e ambientali, vista l’importanza dell’opera, che non avrà uguali al mondo. Più di 100.000 posti di lavoro diretti e indiretti creati, meno inquinamento e più ricchezza, non capisco perché la sinistra continui a dire di no. Purtroppo era già successo in passato con l’autostrada Milano-Napoli, che il Pci non voleva. La storia è andata in un altro modo, fortunatamente».













